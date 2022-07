Braine-l’Alleud : un feu d’artifice paradisiaque et peu bruyant pour respecter les animaux

Un feu d’artifice majestueux, peu bruyant et peu perturbant pour les animaux ! Voilà le spectacle pyrotechnique prévu ce mercredi soir à 22h15 à Braine-l’Alleud pour célébrer la fête nationale. Gratuit, l’événement organisé par la commune a lieu dans un cadre verdoyant et rafraîchissant : les abords du plan d’eau du site du Paradis.

Bruit contenu

Contrairement aux grands feux d’artifice traditionnels, le spectacle pyrotechnique proposé par un artificier franco-belge de réputation mondiale aura un impact sonore limité. "Nous étudions le site choisi pour évaluer l’impact sonore des tirs (de fusée) dans et autour du périmètre public", explique Jean-François Homerin, artificier.

"La définition de bruit contenu, c’est la prise en compte de la diffusion du son en dehors de l’événement public. En clair, il va y avoir du bruit au sol, au niveau des départs (des fusées). Mais il n’y aura pas de détonations en l’air, pas de déflagrations dues aux bombes d’artifice, ces feux d’artifice de gros calibres, très bruyants et qui s’entendent à des kilomètres à la ronde. Ici, on estime que l’impact sonore est limité et contenu dans un rayon de 500 mètres !"

Petits calibres et grand show

Par ailleurs, le choix des "fusées" est limité à des petits calibres produisant moins de bruit. "Nous créons le spectacle en fonction du cadre et de différents paramètres. Ici, il s’agit d’une véritable chorégraphie visuelle et sonore. Nous avons mille fusées, des faisceaux lumineux et des fumigènes pilotés par des robots. Nous jouons aussi sur le reflet de la lumière sur le plan d’eau. Le tout, sur une bande sonore composée d’extraits du répertoire de Vivaldi et de musique celtique".

Le volume sonore des tirs de fusées devrait être limité à 60 ou 70 dB, contre 150 dB pour les feux d’artifice traditionnels. La durée du spectacle est limitée à 17 minutes. De quoi réduire sensiblement les nuisances sonores pour le voisinage et limiter le stress ressenti par les animaux.

D'autres animations sont prévues sur le site, ce mercredi soir, en cette veille de fête nationale.