Braine-l’Alleud supprime sa permanence du samedi matin pour réduire ses frais de chauffage

La commune de Braine-l’Alleud supprime ses permanences du samedi matin !

Organisées sur rendez-vous, ces permanences de l’administration étaient pourtant très utiles pour les citoyens très occupés en semaine.

Le collège n’a pas pris cette décision de gaieté de cœur. Il entend réduire les frais de chauffage. Cette mesure fait partie d’un vaste plan d’économie d’énergie qui vient d’entrer en vigueur. "Les coûts énergétiques ont fortement augmenté. Nous avons donc un vaste plan d’économies pour réduire nos factures et même les petites réductions doivent être faites", souligne Henri Detandt, échevin de la transition énergétique. "Nous ne faisons pas d’économies à proprement parler. Nous réduisons les frais engendrés par la crise économique. Par ailleurs, nous pratiquons déjà depuis plusieurs années une politique de sobriété énergétique".



Les permanences sur rendez-vous qui étaient organisées le samedi matin sont déplacées au mercredi, entre 14 et 19 heures "Beaucoup de documents peuvent aussi être obtenus en ligne. Et je précise que le samedi matin, nous n’avions de toute manière pas grand monde", ajoute l’échevin.

Réactions mitigées

Cette décision est toutefois loin de plaire à tout le monde. "Nous approuvons les mesures d’économie d’énergie, mais pas vraiment les mesurettes qui se traduisent par la suppression d’un segment de service public", souligne Corentin Roulin, conseiller d’opposition Ecolo. "Nous aurions également voulu une concertation préalable. Quant aux services en ligne, ils ne sont pas accessibles à tous. Je pense par exemple aux personnes âgées qui n’utilisent pas l’internet".



Enfin, parmi les autres mesures d’économie d’énergie déjà connues : la diminution du chauffage dans les bâtiments communaux et l’extinction de l’éclairage public de minuit à 5 heures, sauf aux endroits critiques pour la sécurité routière. L’ensemble des mesures de sobriété énergétique devrait réduire la facture brainoise de plus de 2,5 millions d’euros en 2023.