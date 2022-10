Braine-l’Alleud pose les premiers panneaux du plus grand champ solaire wallon au sol

C’est fait ! Braine-l’Alleud a entamé aujourd’hui l’installation des premiers panneaux du plus grand champ solaire wallon. 18.500 panneaux photovoltaïques seront placés dans les prochaines semaines sur un terrain de 18 hectares. Le site choisi, près d’UCB, accueillait autrefois une sablière, aujourd’hui recouverte de terre et non constructible. L’ensemble du complexe solaire devrait être opérationnel l’an prochain.

Selon l’échevin de la Transition énergétique, Henri Detandt, ces panneaux sont plus puissants que les 37.000 dalles initialement prévues, d’où le nombre moins élevé de panneaux. La production électrique totale sera toutefois équivalente aux prévisions initiales. Cette production équivaut à 10% de la consommation des ménages brainois. Ce qui ne signifie pas que le courant sera injecté dans le circuit électrique des habitants. Le projet rapportera toutefois indirectement à la commune des revenus grâce à un rendement net d’un demi-million d’euros sur trente ans, un montant indexé. A terme, d’autres projets de panneaux solaires devraient voir le jour sur le territoire communal.

La pile verte d’UCB

C’est essentiellement l’entreprise UCB qui profitera, contractuellement, de cette production électrique verte. L’énergie servira notamment au stockage, à très basse température, des produits de l’entreprise. Elle sera aussi utilisée pour la production future de la société, en plein développement, pour les 30 prochaines années. UCB a donc trouvé une source d’énergie à prix défini afin de maîtriser ses coûts, à plus long terme, dans un contexte énergétique difficile.