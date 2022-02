Braine-l’Alleud : Les jours du centre culturel sont-ils comptés?

Ce n'est un secret pour personne , à Braine - L'alleud, la confiance est clairement rompue entre le centre culturel et la commune . Et la situation ne date pas d'hier. Rétroactes : il y a un an, suite à des dénonciations , le conseil communal réclame un audit sur la gestion du centre culturel. Il souhaite savoir comment les subsides (500.000 euros) qu’il octroie à l’ASBL sont gérés. D’après le bourgmestre ( et l'avocat pénaliste consulté sur ce dossier) , l’audit révèle des manquements graves: La loi sur les marchés publics ne serait pas respectée et les comptes ne seraient pas transparents . Bref, pour la commune qui attend des clarifications, la confiance est rompue. Elle ne porte pas plainte mais elle va transmettre le dossier au procureur du Roi. De son côté , le centre culturel va citer la commune en référé pour obtenir les subsides qui lui sont dus pour 2021. Ambiance. Quant à la ministre de la culture , Bénédicte Linard, elle considère qu’il n’y a pas de défaut avéré de gestion , tout au plus des améliorations à apporter et que par conséquent les accords entre partenaires doivent être respectés .