Braine-L’Alleud : le jardin partagé Dr Arouète, un jardin où on cultive aussi la convivialité

Son rêve se concrétise avec la découverte d’un endroit colonisé par les ronces et les broussailles mais saisissant de beauté : l’ancien potager du château Cheneau dont la commune fait don. Inauguré en 2007 et porté par l’enthousiasme de ses membres et sympathisants, dont le cercle horticole "jardin et loisirs brainois", le jardin partagé n’a cessé de se développer. Grâce au soutien de divers mécènes et partenaires, dont la Région wallonne et la Province du Brabant wallon, aux parcelles cultivées se sont ajoutés une aire de compostage, une belle grille d’entrée, un chalet en bois… et une aire spécialement aménagée pour les jardiniers en herbe et les personnes à mobilité réduite avec des bacs surélevés.