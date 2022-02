Braine-l’Alleud : l’avenir du Centre Culturel dans la tourmente

Depuis plus d’un an, la confiance est rompue entre le centre culturel et la commune. Lors du dernier conseil communal, l’opposition entendait demander des clarifications sur l’avenir de l’ASBL.

Les antécédents

Pour bien comprendre la partie, et sans rentrer dans toutes les arcanes de ce dossier, il faut remonter une bonne année en arrière. Suite à des dénonciations, le conseil communal réclame un audit sur la gestion du centre culturel. Il souhaite savoir comment les subsides qu’il octroie à l’ASBL sont gérés.

D’après le bourgmestre, l’audit va révéler des manquements graves, la loi sur les marchés publics ne serait pas respectée et les comptes ne seraient pas transparents. Pour la commune, la confiance est rompue à tel point que le dossier est même transmis au procureur du Roi.

De son côté, le centre culturel va citer la commune en référé pour obtenir les subsides dus pour 2021.

Que fait valoir le centre culturel ?

La ligne peut être résumée par la position de la ministre de la Culture, Bénédicte Linard, qui considère qu’il n’y a en l’état pas de défaut de gestion, tout au plus des améliorations à apporter. Et que, par conséquent, les accords entre partenaires doivent être respectés.

Une offre d’emploi qui sème le trouble

Dernier élément en date, la commune publie, début janvier, une offre d’emploi afin d’engager du personnel culturel mais sans faire mention du centre culturel.

C’est sur ce point notamment que l’opposition souhaitait des éclaircissements, tout en dénonçant la chronique d’une mort annoncée. Le bourgmestre a été très clair : oui, la commune prend les devants au cas où la justice s’emparerait du dossier et elle se met en position pour assurer la continuité de la culture brainoise si le centre n’était plus en mesure de le faire.

Vincent Scourneau (bourgmestre) :"Je dis qu’à partir d’un service que nous mettons sur pied, tout devient possible. Le service n’est pas encore sur pied mais nous ne pouvons pas imaginer qu’il y ait, à un moment donné, au niveau de la culture brainoise, une chaise vide. Nous sommes donc en train, éventuellement, de pouvoir pallier le problème que nous risquerions de rencontrer si la Justice devait s’emparer du dossier".