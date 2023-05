Braine-l’Alleud : bientôt un terrain synthétique pour le RUS Ophain grâce au boni 2022 de la commune

C’est une bonne nouvelle pour le sport brainois ! Grâce aux comptes en boni (1 million 500.000 euros) enregistrés par la commune l’an dernier, Braine-l’Alleud va pouvoir investir notamment dans plusieurs projets d’infrastructures sportives. De quoi réjouir les 12.000 pratiquants sportifs hebdomadaires de la localité.

Principal projet : l’aménagement d'un terrain synthétique au club de foot d’Ophain. La Région wallonne devrait subsidier une moitié du projet, l’autre moitié étant financée par la commune. "Nos deux terrains souffrent souvent de la pluie. Ils se dégradent", explique Guy Scolas, président du RUS Ophain. "Un revêtement synthétique permettra de régler les problèmes sur le terrain principal. Ce sera mieux pour les joueurs, mais aussi moins cher et beaucoup plus facile à entretenir. Nous ne devrons plus nous remettre chaque fois à semer. Nous attendons l’aval régional pour connaître l’agenda des travaux. Mais en principe, ils débuteront encore cette année-ci". La Région devrait apporter un subside permettant de financer le projet à hauteur de 50%, l’autre moitié étant garantie par le pouvoir local.

Précisons que le synthétique envisagé est à base de liège recyclé. Rien à voir, donc, avec le revêtement issu de déchets de pneus, une formule synthétique potentiellement nocive pour la santé, selon certains.

Le "boni" 2022 permettra aussi de financer d’autres projets sportifs. "Nous allons par exemple rénover des terrains de squash", explique l’échevin des sports, Geoffroy Matagne. "Nous allons aussi reconfigurer une salle de pétanques, pour l’adapter au niveau des lumières. Même chose pour la mise en conformité du saut en longueur, comme on vient de le faire pour le saut à la perche, le lancer de poids et de disque. On veut surtout encourager les clubs".

Un boni conséquent

"Un million et demi de boni pour 2022, c’est conséquent", explique le bourgmestre Vincent Scourneau. "Nous avons beaucoup travaillé au niveau des recettes sur certains secteurs, mais nous avons surtout réduit nos dépenses de manière très importante. Nous avions déjà regroupé six bâtiments dans un seul, ce qui nous a permis de faire des économies d’échelle. Commune et CPAS ont pu travailler directement ensemble. Cela permet de lisser les dépenses. Nous pouvons faire des marchés groupés, avec à la clé, des économies significatives. Nous avons par ailleurs une sobriété énergétique, grâce à des panneaux solaires, des éclairages leds, une réduction de consommation et une isolation des bâtiments, là où c’était possible. Tout cela nous autorise à pratiquer une fiscalité basse, la plus basse de Wallonie, tout en offrant beaucoup de services publics".