Braine-l’Alleud : 1300 élèves du primaire au départ d’un aquathlon

1300 élèves issus de onze écoles primaires de Braine l’Alleud viennent de participer à un aquathlon. Il s’agit d’une première édition. L’évènement combinait natation et course à pied. Il s’est déroulé dans et autour de la piscine communale BL’A.

" Ce sont des distances officielles ", souligne Luis del Solo, président du TTB (Triathlon Team Braine) et co-organisateur. " Pour chaque âge, c’est différent. Les élèves de 3e primaire doivent par exemple faire une longueur de 25 mètres et courir 800 mètres. Les 6e parcourent 1200 mètres et font 4 longueurs. Tout est chronométré ! ".

Les jeunes participants sont encadrés mais surtout encouragés par leurs professeurs. Catherine Evrad est institutrice à l’école Saint-Joseph : " Vu la réforme des congés, l’année scolaire est un peu plus longue. Ça nous donne l’occasion de participer à ce type d’activité ludique et sportive. On sait bien qu’on n’a pas tous nos élèves, certains étant déjà partis en vacances, mais ceux qui sont présents sont en tout cas très motivés ! "

" Cette première édition est unique en Wallonie ", se réjouit Geoffroy Matagne échevin des sports de Braine-l’Alleud. " C’est un évènement sportif d’envergure qui vise à encourager la participation des jeunes à des activités sportives et à promouvoir un mode de vie sain et actif !"

Mia élève de l’école Saint-Anne boucle l’épreuve en ayant un peu souffert mais avec le sourire : " Ça a été même si je ne nage pas très vite et que la course à pied était difficile. Je suis en tout cas contente d’y avoir participé. Par contre je ne suis pas prête à recommencer demain (rires) ! "