Brahms 4 à l’OPRL, gagnez deux places !

Gergely Madaras poursuit son cycle Brahms avec la Quatrième Symphonie (1885), la plus élaborée des quatre, tendue comme un arc vers la grandiose passacaille de son finale. Leçon magistrale de contrepoint dominée par l’ombre de Bach, l’œuvre est aussi une des pages les plus ardentes du romantisme germanique. En entrée, les Minutes symphoniques d’Ernö Dohnányi, cinq miniatures de 1933, pensées comme un condensé de beauté et d’intensité.

