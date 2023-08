Bradley Cooper reparle de ses addictions passées: "Je croyais souvent que j'allais mourir"

C'est dans un épisode de l’émission "Running Wild with Bear Grylls: The Challenge" sur National Geographic que Bradley Cooper est une nouvelle fois revenu sur ses addictions qui ont duré jusqu'au début des années 2000. Accro à la drogue et à l'alcool, il se sent "très chanceux" d'être parvenu à s'en sortir.

Une dinguerie ce voyage qu'a vécu Bradley Cooper dans les canyons du Wyoming! Il a notamment fait du rappel, seul, entre les falaises, campé à des hauteurs vertigineuses et mangé une langue d'ours bouillie! Lorsque l'animateur l'a questionné sur ce qu'avaient été "ses années folles", l'acteur a expliqué que cela n'avait rien à voir avec la célébrité: "The Hangover a été un changement de carrière", a-t-il déclaré. "J'avais 36 ans quand c'est arrivé, donc j'étais déjà dans le métier depuis 10 ans [...] donc je ne me suis pas perdu dans la gloire." C'était une époque sombre pour celui à qui l'on doit le selfie le plus célèbre du monde lors des Oscars de 2014: "J’avais une attitude pessimiste envers la vie, je pensais souvent que j’allais mourir. Ce n’était vraiment pas beau à voir pendant un moment jusqu’à ce que je me dise qu’il fallait que je m’accepte tel que je suis et que j’essaye d’être en paix avec ça." Puis la star américaine a révélé que son rôle dans A Star is Born l’avait (évidemment) replongé dans ce passé, son personnage dans le film devant aussi lutter contre ses vieux démons. Et il l'affirme, ça a facilité son jeu: "Ça m’était plus simple de m’approprier le rôle. Et Dieu merci, j’étais à un moment de ma vie où j’étais à l’aise avec tout ça donc je pouvais vraiment me laisser aller." L'ex d'Irina Shayk s’estime aujourd'hui encore "très chanceux" d’avoir réussi à surmonter ses addictions qui auraient pu lui coûter la vie. L'an prochain, Bradley Cooper pourra fêter fièrement ses 20 ans d'abstinence. L'acteur est à l'affiche de Maestro (sortie ce 2 septembre), film dans lequel il incarne le chef-d'orchestre Leonard Bernstein et qui lui a valu une polémique pour le recours à une prothèse nasale.