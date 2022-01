Bradley Cooper réalise un rêve d’enfant, il incarnera Leonard Bernstein dans son prochain film

Après le succès de A Star is Born, son premier film en tant que réalisateur, Bradley Cooper repasse derrière la caméra pour un second film qui lui tient particulièrement à cœur : intitulé Maestro, il sera consacré à l’un des plus grands chefs d’orchestre et compositeurs américains du XXe siècle, Leonard Bernstein. Si l’on savait déjà depuis deux ans que Cooper serait derrière la caméra, nous venons d’apprendre qu’il incarnera également le maestro.

Acteur américain prolifique, Bradley Cooper – qui est actuellement à l’affiche de Nightmare Alley de Guillermo del Toro - s’est notamment fait remarquer dans des films comme "Very Bad Trip", "Hapiness Therapy" ou encore en incarnant le personnage de Rocket, un raton laveur intrépide, dans la saga Les Gardiens de la Galaxie, appartenant à l’univers Marvel. Plus récemment, en 2018, il réalisait son premier film, "A Star is Born" où il incarnait une star de country aux côtés de Lady Gaga.