Bradley Cooper méconnaissable sous les traits de Leonard Bernstein dans les premières images de "Maestro"

Nous avons pu découvrir cette semaine les premières images du prochain film de Bradley Cooper en tant que réalisateur, Maestro. Dans ces images, on découvre un Bradley Cooper méconnaissable sous les traits du compositeur Leonard Bernstein, plus vrai de nature. Le film, attendu dans le courant 2023, offre un portrait du couple que formait le compositeur – homosexuel – avec sa femme Felicia Cohn Montealegre.

Après le succès de A Star is Born, son premier film en tant que réalisateur, Bradley Cooper repasse derrière la caméra pour un second film qui lui tient particulièrement à cœur : intitulé Maestro, il sera consacré à l’un des plus grands chefs d’orchestre et compositeurs américains du XXe siècle, Leonard Bernstein. En plus de réaliser le film, c’est Bradley Cooper qui incarnera le compositeur américain, aux différents moments de sa vie.