Ces images remplies de joie éveillent de l’espoir chez les fans du couple. Parents d’une petite fille du nom de Léa de Seine Shayk Cooper, Bradley Cooper et Irina Shayk avaient officialisé leur rupture de manière discrète. Une source proche a d’ailleurs témoigné au site people Page Six qu’ils envisageraient bien de se remettre en couple et que la mannequin souhaiterait d’ailleurs un nouvel enfant. Bradley Cooper avait pourtant été vu récemment avec la conseillère américaine Huma Abedin mais il semble que son cœur soit revenu vers Irina Shayk, avec qui il a toujours partagé une certaine complicité. Il faudra donc patienter pour une officialisation du retour d’un des couples les plus glamours de ces dernières années.