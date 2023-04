Brad Pitt pilotera une Formule 1 sur le circuit de Silverstone juste avant le Grand-Prix de Grande Bretagne

On apprenait l’année passée que Lewis Hamilton, Brad Pitt et Jerry Bruckheimer allaient coproduire un film sur la F1, avec Joe Kosinki (Top Gun : Maverick) comme réalisateur et l’acteur de Fight Club dans le rôle principal. Il incarnera un pilote sorti de sa retraite pour entraîner un jeune champion.

Et pour avoir des images plus réalistes que jamais, la F1 a fourni une autorisation spéciale pour que Brad Pitt puisse rouler lors du circuit de Silverstone en juillet, juste avant le départ de la course. On n’a encore aucune information sur comment ce sera organisé mais on se doute que cette nouvelle réjouira le public.

Hamilton prend ce film très à cœur. Même s’il en parle peu, il a confié qu’il travaillait énormément dessus avec ses collègues. Il veut qu’il soit représentatif de ce que la F1 doit être dans le futur. "Mon travail, et je pense que c’est ma responsabilité, est de m’assurer que le film soit diversifié. Je veux faire un bon film en termes de diversité et de représentation", peut-on lire sur le site Race Fans.

Ce projet sera l’une des premières productions de la toute nouvelle société de production de films de Hamilton, "Dawn Apollo Films". Le septuple champion du monde de F1 l’a créée en 2022 en compagnie de son manager, Penni Thow.