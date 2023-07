Brad Pitt, fan de "Joséphine ange gardien" : Mimie Mathy sur un petit nuage

Lorie, Ingrid Chauvin et Jean-Luc Reichmann… Au fil des années, on a vu apparaître de nombreuses stars dans "Joséphine ange gardien". Brad Pitt, qui a récemment révélé connaître la série, sera-t-il le prochain à se prêter au jeu ?

Avec 103 épisodes à son actif, "Joséphine ange gardien" est l’une des fictions françaises les plus regardées en Belgique et en France, mais n’est que peu connue en dehors de la francophonie. Cela étant, on a récemment appris que Brad Pitt comptait parmi les téléspectateurs de la série.

Alors qu’il se trouvait au Festival de Cannes, ce dernier a en effet été interviewé par une attachée de presse qui s’est présentée à lui en lui disant s’appeler Joséphine. "Like Joséphine Ange Gardien ?", a alors rebondi l’acteur.