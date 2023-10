Brad Pitt et l'actrice belge Karina Beuthe Orr : voici enfin le spot dont les photos de tournage avaient fait le buzz

Juillet 2023, Brad Pitt se rend dans le Sud de la France dans la commune de Tourtour dans le Var. Quelle est la raison de sa venue ? Ce n’est pour admirer l’enceinte du château médiéval, les maisons de pierres, sa place et ses huit fontaines. Ou encore la magnifique vue de celui surnommé " le village dans le ciel de Provence " perché à 635m. Que nenni ! Il est venu pour travailler et tourner une pub pour une marque de café, pas celle de son ami George " What Else ? ", celle-ci c’est " Perfetto from bean to cup ". De Paris, à Tokyo en passant par Santiago, c’était l’info people de ce début d’été. Des clichés sont sortis dans la presse sur lesquels on voit le comédien de 59 ans faire un câlin à une femme blonde. Une comédienne Belge, Karina Beuthe Orr, dont Tipik a fait une interview. Nous voici quelques mois après et nous pouvons, enfin, voir le résultat de cette rencontre. Et comprendre pourquoi Brad a fait un câlin à Karina.