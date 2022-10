Brad Pitt et Emily Ratajkowski seraient-ils amoureux ?

Les deux stars vivent une période compliquée. Emily Ratajkowski divorce de son mari après avoir appris sa tromperie à plusieurs reprises et Brad Pitt continue d’être accusé de violences mais cette fois à l’encontre de ses enfants, il semblerait donc que c’est le moment idéal pour eux de passer des moments plus légers ensemble.

Emily Ratajkowski et Brad Pitt n’ont pas encore confirmé la rumeur et pourtant, des sources proches du couple ont révélé des informations inédites au magazine People. Une source proche de la jeune mannequin et actrice témoigne " La séparation a été très dure pour elle. C’était inattendu et dévastateur. C’est le timing parfait en ce moment. Il n’y a rien de tel que Brad Pitt pour vous remonter le moral. Elle veut apprendre à mieux le connaître". Emily est maman d’un petit garçon d’un an et demi avec le producteur Sebastian Bear-McClard.