Brad Pitt et Angelina Jolie : la guerre continue, Brad accusé d’avoir "pillé" Miraval

Les documents obtenus par Page Six contenaient des affirmations des avocats de Pitt selon lesquelles la décision de Jolie de vendre sa part dans l’entreprise menaçait de ruiner le projet dans lequel Pitt s’était tellement investi, affirmant qu’il avait "construit" l’entreprise. Une déclaration qualifiée de "ridicule" par la partie adverse : "Pitt est un acteur, pas un vigneron. Il traite des illusions, pas de la saleté et des raisins." Et d’enfoncer le clou : "Pendant les années où il aurait "construit" l’entreprise, il a tourné et est apparu dans des dizaines de films, sans parler de faire d’innombrables apparitions promotionnelles, de faire le tour du monde pour des premières de films et d’assister à Hollywood."

Pourtant, déjà en 2014, l’acteur déclarait l’acteur au magazine Wine Spectator :

"Je suis agriculteur maintenant. J’aime apprendre sur la terre et quel champ convient le mieux à quel raisin, le drame de septembre et octobre : allons-nous cueillir aujourd’hui ? Où sont les taux de sucre ? Comment est l’acidité ? Il va pleuvoir ? Ça a été une école pour moi".