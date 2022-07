Brad Pitt et Angelina Jolie en Mr. & Mrs. Smith c'est fini aussi

Vu la séparation du couple star, on pouvait s'y attendre: Brad Pitt et Angelina jolie ne partageront pas l'affiche de la série créée autour de "Mr. & Mrs. Smith", le film qui a marqué le début de leur histoire.

Le duo sera remplacé par Donald Glover (alias Childish Gambino) et Maya Erskine (qui a joué récemment dans la série Obi-Wan Kenobi). Au casting également, les méchants de "The Batman" John Turturro et Paul Dano ainsi que Michaela Coel (révélée dans la série britannique "I May Destroy You").

Peu de détails ont filtré sur l'intrigue mais la série se présente comme un reboot du film "Mr. & Mrs. Smith".

C'est en 2005, suite au tournage de Mr. & Mrs Smith que la romance de "Brangelina", l'un des couples les plus médiatisés d'Hollywood, a commencé. Après onze années de relation et une famille agrandie par plusieurs enfants, les deux acteurs annoncent leur séparation en 2016. Depuis lors, les médias ne loupent pas une miette de leur divorce et de ses nombreux rebondissements : la garde des enfants ou la vente de leur domaine viticole dans le Var en France. Brad Pitt a récemment confié que durant cette période difficile il avait assisté à des réunions privées aux Alcooliques Anonymes.