Brad Pitt enfin de retour au premier plan dans la bande annonce de Bullet Train

Brad Pitt reste une des plus grandes stars de cinéma au monde et pourtant... Si on regarde sa filmographie ces dernières années, on remarque qu'il s'est fait plutôt rare et plus particulièrement comme héros de films de pur divertissement.

Cette fois, il semble bien faire son grand retour dans le genre, avec The Lost City (Le Secret de la cité perdue) d'abord, comédie d'aventures avec Sandra Bullock, Channing Tatum et Daniel Radcliffe qui sort le 20 avril mais dans lequel il ne tient pas le rôle principal.

Puis en juillet, enfin dans le rôle principal, avec Bullet Train, adaptation d'un best seller signé du Japonais Kotaro Isaka par David Leitch, réalisateur de Deadpool 2 dans lequel Brad Pitt tenait un petit rôle et dont cette nouvelle bande annonce semble poursuivre l'esprit mêlant action et humour irrévérencieux.

L'action se déroule intégralement dans un train et Brad Pitt joue un tueur à gages. Il aurait fait l'essentiel de ses cascades lui-même.