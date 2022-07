Brad Pitt en jupe sur le tapis rouge : les internautes réagissent

Jupe marron, veste de la même couleur, chemise en lin rose et bottines. C’est le look que Brad Pitt a décidé d’adopter pour son apparition sur le red carpet de Berlin pour l’avant-première de son nouveau film d’action, "Bullet Train". Certains adorent, d'autres désapprouvent la jupe ou la chemise froissée et d’autres encore, jouent à Cristina Cordula en critiquant tout l’ensemble. Qu’on aime ou qu’on n’aime pas, le moins que l’on puisse dire c’est que Brad Pitt semble bien dans ses bottes !