Brad Pitt crève l'écran dans "Et au milieu coule une rivière” de Robert Redford

Nés dans une petite ville du Montana, Norman et Paul MacLean vivent sous les valeurs de leur père. Ce dernier, pasteur presbytérien, leur inculque la religion mais également l’amour de la pêche à la mouche. Les deux frères vont grandir pour devenir de jeunes hommes totalement différents. La recherche d’acteurs assez solides pour incarner Norman et Paul a pris du temps, notamment par les compétences que devaient avoir les interprètes dans le domaine de la pêche. L’acteur William Hurt tentera de convaincre Norman MacLean en allant pêcher avec lui dans le Montana mais, bien que lui reconnaissant des qualités dans le domaine, le romancier ne le trouvera pas assez bon pêcheur pour incarner son frère. Les deux héros seront finalement interprétés par Craig Sheffer et Brad Pitt. Le premier est notamment connu pour son rôle dans la série "Les frères Scott" tandis que l’acteur de "Benjamin Button" est devenu l’une des stars du cinéma hollywoodien. Un an après avoir brillé dans "Thelma et Louise", Brad Pitt trouve dans le rôle de Paul une prestation qui renforcera l’intérêt envers lui et participera à sa renommée. Robert Redford, lui, obtiendra avec son film un succès financier (amassant plus de trois fois son budget de 12 millions de dollars) et critique.