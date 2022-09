Brad Pitt aurait supplié Mike Tyson de ne pas le frapper !

L’histoire est des plus rocambolesques mais on peut s’interroger sur sa véracité. Robin Givens était en effet revenue sur la façon dont Mike Tyson avait décrit les faits dans son autobiographie “La vérité et rien d’autre”. Pour elle, son ancien mari les avait surpris au retour d’un événement et non dans leur chambre à coucher. Pas de quoi attiser la colère du boxeur qui avait déclaré :