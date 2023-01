Brad Pitt aurait enfin retrouvé l’amour

Brad Pitt n’est plus un cœur à pendre serait très heureux.

Après les prédictions de Nostradamus pour l’année 2023, voici une autre mauvaise nouvelle pour les fans de Brad Pitt qui espéraient lui taper dans l’œil grâce à plusieurs subterfuges farfelus : l’acteur n’est plus un cœur à prendre.

En novembre dernier, la romance entre Brad Pitt et une certaine Ines de Ramon a fait l’objet de rumeurs alors que le couple a été photographié dans les coulisses du concert de Bono. Depuis, Brad et Ines semblent avoir passé beaucoup de temps ensem notamment lors de l’after-party de l’avant-première de "Babylon" ou encore à l’occasion de l’anniversaire de l’acteur.

Si le couple fait parler de lui en ce début d’année, c’est parce qu’il a été aperçu à Cabo San Lucas, au Mexique, pour y fêter le nouvel an. Une source proche de l’acteur de 59 ans confirme l’exclusivité du couple et affirme que "Brad ne voit personne d’autre en ce moment. Il passe plus de temps avec Ines. Il est très heureux."