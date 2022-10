Brad Pitt annonce le retour en studio de Sade

C’est avec le compositeur Damien Quintard que Brad Pitt a rénové les Miraval Studios, situés dans un château français qui appartenait à Brad Pitt et son ex-femme Angelina Jolie. Situé à Correns, dans le Var, le couple l’avait acheté en 2012 pour la somme de $60 millions.

Pink Floyd y a enregistré The Wall, The Cure a réalisé Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me et d’autres artistes comme Elton John, AC/DC, Judas Priest et les Cranberries y ont également travaillé.

Brad Pitt a contacté Damien Quintard en 2020 pour redonner vie à cet endroit historique. Le jeune producteur de 30 ans a déjà collaboré avec Brian Eno, Gaspard Augé (Justice) ou bien encore Parcels. Il a également contribué au développement du système Dolby Atmos.

