Brad Pitt a une liste noire d’acteurs avec qui il ne travaillera plus jamais selon Aaron Taylor-Johnson

Lors d’une interview pour Variety, Aaron Taylor-Johnson a révélé l’existence de la liste noire des acteurs avec qui Brad Pitt ne veut plus jamais travailler.

Dans une récente interview pour Variety, Aaron Taylor-Johnson a partagé son expérience de travail avec Brad Pitt lors du tournage de "Bullet Train", le décrivant comme une personne "humble et gracieuse". "Il a juste envie d’apporter de la lumière et de la joie dans le monde et côtoyer des gens qui sont là pour passer un bon moment.", a-t-il déclaré.

Si l’expérience a été bonne, il n’en va pas de même pour tous les acteurs avec qui Brad Pitt a travaillé. Aaron Taylor-Johson a expliqué que sa co-star avait listé ses collègues avec qui il se ferait un plaisir de retravailler et ceux avec qui il ne retravaillera jamais. "Tu bosses avec plein d’acteurs et après un moment, tu commences à prendre des notes : ‘Je ne travaillerai définitivement plus jamais avec cette personne.’ Brad a cette liste aussi : la bonne liste et la liste noire."

Ce qui est sûr c’est que Sandra Bullock, également à l’affiche de "Bullet Train", est sur la bonne liste de Pitt. Il s’agit de leur deuxième collab' de l’année après "The Lost City" avec Channing Tatum et Daniel Radcliffe. De plus, Brad avait précédemment fait l’éloge de Sandra Bullock au Daily Mail : "Sandy est une vieille amie. C’est une personne tenace que je pourrais toujours appeler pour des services. Je l’ai fait plusieurs fois et elle a toujours été là."