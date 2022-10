Brad Pitt a terminé la rénovation des studios Miraval et nous vend du rêve!

Après avoir accueilli les plus grands (Pink Floyd, The Cure...), le studio est resté dans le silence durant presque 20 ans. Brad Pitt et Damien Quintard ont entièrement repensé et rénové le lieu, pour en faire un mix entre dernières technologies audio et acoustiques tout en préservant son précieux héritage légendaire. La première artiste à investir le studio blinquant est Sade.

Sur le compte Instagram de Miraval Studios, on nous fait la visite: le premier endroit qu'on voit en entrant dans le bâtiment est la control room (poke à Maya Cham pour ceux qui ont la ref!), le cœur de Studio One. Elle est considérée comme la nouvelle référence mondiale du format de musique immersif Dolby Atmos Music. La Live Room, hall d’enregistrement du Studio One, dispose d’une acoustique exceptionnelle avec ses 8 mètres de hauteur sur 320 m². Mélangeant l'équipement historique du passé de Miraval avec d'autres normes d'aujourd'hui, on nous promet le meilleur "smoothie sonore" de tous les temps!