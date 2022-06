Brad Pitt a suivi des réunions AA privées suite à l'exemple tragique de Philip Seymour Hoffman

Durant plus d’un an, juste après son divorce avec Angelina Jolie, l’acteur a eu besoin des AA pour tenir le coup. : " J’ai intégré un groupe très cool de gens sélectionnés sur dossier" confie-t-il, "Il fallait que je me sente en sécurité car j’avais entendu des trucs atroces sur certains groupes. Je sais par exemple que Philip Seymour Hoffman avait été enregistré alors qu’il disait des choses hyper personnelles sur lui."

Brad Pitt s’est lancé dans ce programme en 2016 après avoir été soupçonné de violences conjugales et éloigné de ses enfants. En mai 2021, l’acteur de Fight Club a obtenu la garde partagée de ses enfants. Mais les batailles judiciaires n’en finissent pas puisqu’Angelina Jolie a finalement contesté cette décision et obtenu gain de cause.

Pour QG, Brad Pitt évoque également son épuisement professionnel et ses angoisses vis-à-vis d’Hollywood : "Ces derniers mois, j’ai l’impression d’arriver en bout de course". Il s’inquiète à propos de son avenir et se trouve soulagé loin de Los Angeles, "Quand je m’enfuis de la ville, j’ai l’impression qu’on m’enlève un poids qui pèse sur mes épaules".

L’acteur sera de retour en juillet au cinéma dans le rôle principal du film Bullet Train.