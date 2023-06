Brad Pitt a avoué à Jennifer Aniston être attiré par Angelina Jolie avant leur divorce

La copine et collègue d’Aniston dans Friends, Courteney Cox, a révélé à Vanity Fair que Jennifer avait su que quelque chose se profilait entre son mari et la star de Maléfique : "Il y avait un lien, et il a été honnête à ce sujet avec Jen. La plupart du temps, quand les gens sont attirés par d’autres personnes, ils ne le disent pas. Au moins, il a été honnête à ce sujet. C’était une attirance contre laquelle il s’est battu pendant un certain temps." Et d’ajouter : "Je ne pense pas qu’il ait commencé une liaison physiquement, mais je pense qu’il était attiré par elle."