Brad Mehldau et Ian Bostridge au Klarafestival, gagnez deux places !

Pour son premier concert dans le cadre du Klarafestival, le pianiste de jazz Brad Mehldau partagera la scène avec le ténor Ian Bostridge. Mehldau a composé tout spécialement pour lui un nouveau cycle de chansons intitulé The Folly of Desire, qui explore le côté sombre et violent du désir. Le duo s’aventura ensuite aux confins de la passion humaine avec des lieders de Schumann extrait du recueil Dichterliebe.

