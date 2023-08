Bracelets de paiement cashless : tous les festivals ne jouent pas la même partition

Certains festivaliers ont le sentiment de se faire avoir, notamment au moment du remboursement du solde. C’est le cas de Jean-François et de sa famille, à Horion-Hozémont, agacé de voir ce système de bracelet assorti de frais en tout genre :"Je vous donne trois exemples vécus cet été. Les Ardentes : activation de la carte : un euro. Si le solde est inférieur à trois euros, aucun remboursement ; au-delà, trois euros de frais pour le remboursement. Pour le concert The Week end : 0,6 € l’activation, 1,5 euro de frais de remboursement et très difficile d’avoir un solde à 0 à la fin de l’événement car lors de chaque boisson, il y a une caution d’un euro pour le verre qui est remboursée sur la carte… Et pour la Formule 1 à Francorchamps : là, on ne parle plus en euros mais en Coins (50 € = 30 coins), pour quelle raison ? On noie un peu plus le poisson. Activation : 0,6 coins et frais de remboursement : 2,5 euros si le montant supérieur à 3, sinon pas de remboursement."

Et c’est aussi l’avis de TestAchats qui, depuis 2019, répète la même chose : rien à redire sur le principe (ndlr : du cashless), sauf que des frais sont comptés au festivalier pour récupérer son solde non dépensé, dénonce l’organisation de défense des consommateurs. Ce que nous ne pouvons admettre. Nous considérons que des consommateurs auxquels on impose ce système de paiement et que l’on encourage à stocker de l’argent en suffisance devraient pouvoir récupérer leurs surplus sans frais."