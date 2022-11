Brabant wallon : un budget provincial difficile mais en équilibre

"Un budget difficile, mais en équilibre !"

C’est ainsi que le collège provincial du Brabant wallon a présenté le budget 2023, ce jeudi ! Un budget voté par le conseil provincial, majorité contre opposition et 8 abstentions.

Les différentes crises ont évidemment un impact sur les deniers publics. Il n’y aura pas d’augmentation d’impôt. Mais les autorités provinciales ont dû prévoir des économies. Elles renonceront aussi à certaines dépenses et affirment vouloir soutenir les communes, se concentrer sur l’essentiel et préserver le personnel provincial.

Pas de licenciements

Il n’y aura donc pas de licenciements pour compenser les salaires indexés du personnel. Mais les départs à la retraite et les démissions ne seront pas tous remplacés. Une manière de réduire la masse salariale ! "Nous avons déjà réduit les effectifs de 10% en deux ans en privilégiant la mobilité interne et le non-remplacement systématique des départs à la retraite et des départs volontaires", commente Tanguy Stuckens, député-président du Collège provincial. "Nous voulons évoluer vers une fonction publique plus recentrée sur un certain nombre de missions".

Pas d’augmentation d’impôt

Le collège provincial se félicite de ne pas augmenter l’impôt. "Nous avons un budget en équilibre, malgré un contexte de crise difficile", explique le Collège. Inflation et indexation des salaires, crise énergétique, hausse du coût des matières premières et des taux d’intérêt, intervention dans la zone de secours (reprise progressive du financement), conséquences des crises précédentes,… la confection du budget 2023 n’a pas été facile. "Il faudra faire mieux avec moins. Nous voulons une nouvelle culture de gestion", dit la majorité MR-PS. "Mais il vous faudra sans doute d’autres mesures pour garder le cap à plus long terme", explique un conseiller d’opposition. "La méthode de la râpe à fromage ne suffira pas", souligne l’Ecolo Thierry Meunier.

Gérer différemment

Rationaliser les coûts, diminuer les charges (notamment énergétiques), prioriser autrement les investissements, renoncer à certaines dépenses, identifier de nouvelles recettes, mutualiser les ressources (RH, matériels, bâtiments),… voilà ce que prône la majorité. "Nous devons adapter nos stratégies à l’air du temps, adopter une certaine sobriété et soutenir les missions qui nous tiennent à cœur", explique la députée provinciale, Sophie Keymolen. "L’an dernier, nous avions réduit de 5% les subventions aux associations et aux partenaires. Nous avions prévu de maintenir cette mesure. Tout le monde est conscient que le contexte est difficile. Nous avons discuté avec nos partenaires. Nous avons réorienté nos actions. Car il faut pouvoir réévaluer la situation et rester dans la réalité de nos besoins actuels".

Réduire les dépenses

Parmi les réductions de dépenses prévues par la province : la suppression de certains chantiers. L’ancien "IMP" d’Hévillers, par exemple, ne sera pas rénové, mais transféré vers Nivelles où sera développé un pôle de santé mentale. Des bâtiments provinciaux, trop vieux, trop énergivores ou inadaptés, seront revendus, comme une maison à l’abandon à Nivelles, ou la villa Defalque, à Court-Saint-Etienne. Certaines actions seront supprimées ou réorientées. La gestion du Dernier QG de Napoléon, à Genappe, sera proposée à un groupe privé. "Nous attendons la réponse du groupe Kleber-Rossillon qui gère déjà le Mémorial de la Bataille de Waterloo 1815", explique Tanguy Stuckens. "Cela permettra une meilleure complémentarité avec les autres sites historiques. Il y aura évidemment des impératifs à respecter, comme l’accessibilité au public. Pour nous, ce serait une économie à réaliser. Et une chance d’avoir peut-être plus de visiteurs au Dernier QG". Le personnel provincial du site de Genappe pourrait être réengagé dans d’autres services du Brabant wallon.

De nouvelles recettes

La vente de certains bâtiments réduira les dépenses énergétiques ou de maintenance, mais elle devrait aussi rapporter des recettes. D’autres propriétés provinciales, comme les trois domaines provinciaux du Brabant wallon (Bois des Rêves, domaine d’Hélécine et Dernier QG de Napoléon), resteront dans le patrimoine du Brabant wallon mais avec de nouvelles recettes. "Les tiers qui souhaitent occuper une salle, par exemple, devront payer. Certaines activités seront aussi payantes. "Tarification ne veut cependant pas dire commercialisation, car nous restons un service public", précise le Collège.

Budget extraordinaire

Parmi les dossiers de supracommunalité du budget extraordinaire 2023 : des fonds prévus pour le réseau cyclable provincial, la lutte contre les inondations et les coulées de boue, la stimulation du commerce local, l’accessibilité aux personnes handicapées, l’accueil des seniors et la petite enfance. Des investissements sont programmés pour des bassins d’orage, notamment. Le site de l’Ipes de Wavre "Quai aux huîtres" sera rénové (plus de 13 millions d’euros sont prévus).