Brabant wallon: quand douceur hivernale rime avec prolifération des rats

C'est une des nombreuses conséquences de l'hiver trop doux que nous connaissons: les rats prolifèrent! Il y a davantage de portées et moins de spécimens éliminés naturellement par le gel. Au point que les campagnes de dératisation sont menées plus souvent, dans certaines communes. C'est notamment le cas dans plusieurs entités du Brabant wallon, où un habitant nous a expliqué être envahi par les rongeurs. L'homme affirme même avoir trouvé "un rat dans le tiroir de sa garde-robe, dans une chaussette"!

Plus de dératisations

"Depuis quelques hivers, mais cette année-ci encore plus, je constate une prolifération de rats", explique Romain Leroy, patron d'une société de lutte contre les nuisibles. "Les températures sont très douces. L'animal ne subit pas le gel (mis à part un peu en décembre) et les portées sont plus importantes". D'autant que les déchets alimentaires, de plus en plus utilisés pour le compostage dans les jardins, facilitent la vie aux rongeurs. "Habituellement, les portées sont de 4 à 6 par an. Aujourd'hui, on peut parler de 6 à 8, voire 10 portées par an. Le nombre d'individus augmente et le nombre de demandes d'opérations de dératisation aussi!" Particuliers et communes font donc davantage appel à des sociétés spécialisées pour essayer de tenir les rongeurs à l'écart.

Poison ou furet

A Grez-Doiceau, l'échevin de l'Environnement, Dimitri Dewilde, explique que la commune a déjà dû passer de deux à trois campagnes de dératisation, l'an dernier. "Mais on préfère travailler plus ponctuellement par rapport à un site spécifique", explique l'échevin également en charge du bien-être animal. "En vertu d'une norme européenne, la dose de poison autorisée a été réduite. Nous devons intervenir quand c'est nécessaire, mais sans pour autant vouloir éradiquer l'espèce. Car le rat a son utilité dans le règne animal. Nous réfléchissons d'ailleurs à une intervention plus naturelle, par le biais du prédateur naturel qu'est le furet". Plusieurs sociétés spécialisées utilisent déjà le furet pour lutter contre la prolifération du rongeur. L'animal a d'ailleurs fait ses preuves comme alternative aux poisons et aux pièges.