En retrait depuis un an, Noel Levêque était alerté par des problèmes de santé et souhaitait se décharger de ses responsabilités. Il reste entraîneur au sein du club et devient malgré tout président honoraire. Il va continuer à faire profiter la nouvelle direction de son expérience en tant que consultant. "Avec autant d’années à la présidence, j’ai forcément un carnet d’adresses bien fourni, précise Noel Levêque. Le but est d’intervenir lorsqu’ils en font la demande, mais de ne pas m’immiscer dans les affaires du club."