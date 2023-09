Brabant wallon : les services de secours reçoivent le renfort officiel d’associations utiles lors des situations de crise

Inondations, tempêtes, Covid, attentats,… Des situations de crise qui mobilisent de nombreux services de secours ! Au point que les pompiers, policiers, ambulanciers, protection civile et autres secouristes peuvent parfois être débordés.

Pour renforcer l’efficacité et la coordination des interventions, la province du Brabant wallon noue des partenariats avec des citoyens et des associations qui peuvent apporter leur aide en cas de crise. Quatre associations viennent de signer une convention officielle de collaboration, sur base bénévole.

Parmi ces asbl : l’Amicale des Corps de Sauvetage, située à La Hulpe. Elle peut offrir un support matériel et du personnel, par exemple, en cas d’inondations. Cela va des ambulances à des véhicules de secours tout-terrain, en passant par des secouristes formés et des bénévoles pouvant assister les sinistrés. "Pas plus tard qu’il y a trois semaines, il y a eu des inondations dans la région. Dans ce cas, on active un plan d’urgence", explique la présidente de l’association, Fabienne Félix. "Il y a 27 personnes qui sont montées en une heure de temps. Tous nos véhicules avaient le personnel adéquat pour pouvoir partir renforcer des équipes de pompiers au niveau des secours ambulances. Nous avons aussi activé tous nos véhicules spéciaux pour les évacuations et pour apporter du matériel, en cas de besoin."

Autre partenaire désormais officiel : l’asbl Humanity Help Team, présidée par Daniel Vanden Bossche. "L’idée, c’est d’aller dans les centres de crise, dans les postes de commandement, afin de donner un coup de main pour l’encodage de données, par exemple. C’est une aide moins visible, mais importante". Car faute de coordination et de gestion, des volontaires pourraient, malgré eux, gêner les premiers secouristes arrivés sur le terrain.



De son côté, la plateforme Give a Day (et son aile provinciale BW solidaire) offrira la gestion et la coordination entre les citoyens qui proposent leur aide, les associations et les victimes. L'association peut aussi être très utile en matière de coordination, de planning et d’informations en matière de logistique,… De manière plus générale, cette plateforme de "matching" met en relation les offres de bénévolat et les besoins des associations.

Enfin, les jeunes de la Plateforme pour le Service Citoyen pourront par notamment aider les victimes de catastrophes naturelles. Celle-ci permet aux jeunes de 18 à 25 ans de s’engager dans un projet solidaire, accompagnement et formation à l’appui ! Actuellement, les jeunes prestent des "missions" de 6 mois, à temps plein (4 jours sur le terrain, 1 jour de formation). Une durée qui pourrait être allongée jusqu’à 12 mois, si l’asbl arrive à décrocher un véritable statut pour ces jeunes. La question de ce statut particulier est actuellement en discussion au gouvernement fédéral.