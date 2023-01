Brabant wallon : les perruches à collier de plus en plus nombreuses

Les villes et villages du Brabant wallon sont de plus en plus colonisés par les perruches à collier. L’augmentation significative du nombre d’oiseaux verts dans la province inquiète certains habitants. D’autant que le cri strident de l’animal énerve les habitants sensibles au bruit. Loin d’être anecdotique, la problématique s’est même invitée à la table du Conseil provincial, récemment.

Concrètement, l’heure n’est pas à l’éradication de la perruche, mais au suivi de son expansion et de son possible impact sur la biodiversité. Selon Natagora, jusqu’à présent, les perruches présentes en Brabant wallon n’ont pas causé de problème, ni pour les autres autres oiseaux, ni pour les chauves-souris. L’association et la province resteront toutefois attentives sur l’évolution de la situation. Avec une couvée de 2 à 3 jeunes par an et une espérance de vie de 30 ans, la perruche à collier prolifère rapidement. L’animal se nourrit surtout de fruits, de graines et de bourgeons.