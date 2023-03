Brabant wallon : le dispositif d’hébergement d’urgence officiellement lancé

Le Relais social lance aujourd’hui officiellement le premier Dispositif d’hébergement d’urgence (D.H.U.) à destination des personnes sans-abri et mal-logées. Expérience pilote, ce projet tant attendu par les citoyens et les pouvoirs publics est mené en collaboration avec les partenaires du réseau et plus particulièrement trois CPAS : Nivelles, Ottignies-Louvain-la-Neuve et Wavre.

Le dispositif se compose de différents lieux d’hébergement répartis sur l’ensemble de la province. Objectif : pouvoir proposer un endroit où les personnes sans logement peuvent se poser et entreprendre des démarches sociales en vue d’une réinsertion.

Comme l’explique le communiqué officiel, la province du Brabant wallon a longtemps été interpellée sur l’absence d’un abri de nuit sur le territoire. La mise en place du Relais social du Brabant wallon, a permis de réunir les services impliqués dans la prise en charge des personnes sans-abri pour qu’une solution puisse être proposée.

Fonctionnement

Ces hébergements fonctionnent selon des modalités communes : un dispatching centralisé au niveau du Relais social, un hébergement gratuit pendant 7 jours et la possibilité de rester plus longtemps moyennant une indemnité financière (avec un maximum de 6 mois). Tout au long de l’hébergement, les équipes du Relais social, en collaboration avec les acteurs de terrain, accompagnent les personnes dans la réalisation de démarches. Elles aident aussi à la création de liens. Cet accompagnement fait partie inhérente du projet. Les travailleur·euses connectent également la personne hébergée auprès des services de premières lignes et aux différents projets du Relais social (Housing First, Capteur logement).

Dispositif actuel

Actuellement, le DHU se compose de 5 unités d’hébergement pouvant accueillir entre 8 et 11 personnes. Le CPAS de Nivelles propose un appartement trois chambres permettant d’accueillir trois personnes isolées. Celui d’Ottignies-Louvain-la-Neuve : deux appartements, dont un d’une chambre (possibilité d’accueillir un couple) et un autre de deux chambres (pouvant accueillir une famille de 4 personnes). De son côté, le CPAS de Wavre dispose de deux conteneurs pouvant accueillir deux personnes isolées.

Aide permanente

Le projet ne se limite pas à la période hivernale, mais à toute l’année. Il propose plusieurs sites et non un seul abri de nuit, en raison, notamment, de l’étendue du territoire. Les acteurs du réseau insistent sur la nécessité de briser le cycle de l’urgence, pour pouvoir aller vers celui de l’insertion.

La solution proposée aujourd’hui ne pourra pas encore répondre à tous les besoins. Le dispositif sera amené à évoluer. A terme, le Relais social souhaite augmenter le nombre de places afin de couvrir un territoire plus large et d’investiguer également des communes plus rurales.

Rappelons enfin qu’un premier dénombrement du nombre de personnes sans abri a été demandé, l’an dernier. "Les premiers résultats devraient être connus dans une semaine, en principe", nous a signalé Colette Delmotte, présidente du Relais social, par ailleurs présidente du CPAS de Nivelles.