Brabant wallon : la province teste la semaine des 4 jours sans perte de salaire pour certains agents en fin de carrière

Depuis quelques jours, des agents provinciaux du Brabant wallon testent la semaine des 4 jours sans réduction salariale ! Ils devraient bientôt être une dizaine à faire de même.

Ces plus de 60 ans sont les premiers à passer d’un temps plein à un 4/5 temps, sans perdre un cent de salaire. L’expérience-pilote concerne les travailleurs qui ont exercé tout au long de leur carrière un métier reconnu comme étant pénible. L’initiative émane du ministre wallon des pouvoirs publics, Christophe Collignon.

Conditions strictes

Outre les conditions relatives à l’âge et au parcours professionnel, les candidats doivent aussi ne pas bénéficier d’autres formules de réduction du temps de travail. Sont visées : les catégories de niveau D et E. "Ce sont des ouvriers qui ont eu un emploi officiellement repris sur la liste des métiers pénibles", souligne le député-président du Collège provincial, Tanguy Stuckens. Le dispositif implique une baisse réelle du volume horaire hebdomadaire presté. Il n’est donc pas question d’allonger la journée des 4 jours de travail restants. "Ce système répond à des impératifs de sécurité et à un meilleur accompagnement de fin de carrière. C’est un élément de reconnaissance du travail pénible effectué et un élément de motivation pour nos agents qui obtiennent un 3e jour de repos hebdomadaire, ce qui devrait aussi augmenter leur performance au travail".

L’employeur, en l’occurrence la province, devrait aussi profiter d’une diminution du nombre de jours d’absence, par exemple pour cause de maladie. "C’est un système win-win", commente Tanguy Stuckens.

A ce stade, la province n’envisage pas d’embauche compensatoire pour assurer les 20% de prestations perdues. "On ne parle que d’une dizaine d’agents au maximum. C’est donc une mesure limitée. Elle n’aura d’ailleurs qu’un impact négligeable sur le plan budgétaire". L’expérience-pilote durera trois ans. En Brabant wallon, comme dans d'autres entités participantes, elle fera l’objet d’une évaluation régulière.