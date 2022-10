Brabant wallon : la commune de La Hulpe présente son nouveau projet immobilier

Le public cible type est le jeune couple hulpois qui gagne trop bien sa vie pour prétendre aux logements sociaux mais pas assez pour devenir propriétaire dans l’un des marchés immobiliers les plus chers de Wallonie. "On a un gros problème de vieillissement de la population, détaille Christophe Dister. Et c’est l’une des rares opportunités que nous avons pour offrir un logement attractif à des prix raisonnables." Son échevin de l’urbanisme Xavier Verhaeghe précise : "On prévoit des prix 15 à 30% inférieurs au marché de la région."