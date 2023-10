Brabant wallon : enseignement provincial cherche élèves en électricité et usinage

A l’IPAM de Nivelles, l’Institut Provincial des Arts et Métiers, on constate aussi une véritable pénurie d’élèves dans les filières "industrielle" et "électricité". Et ce, au grand dam des élèves actuels, particulièrement motivés, mais déçus de savoir que leurs métiers sont en pénurie (cfr reportage audio ci-joint).

"Dans la section "électricité", cette année, au troisième degré (élèves de 5e et 6e années), nous n’accueillons aucun élève ! Et la section "usinage" est fermée depuis deux ans ! Nous espérons quand même relancer cette section en septembre 2024", explique Stéphane Gossiaux, directeur ad interim. Car ces filières sont porteuses ! "Les élèves qui sortent de ces formations trouvent un emploi facilement".

La pénurie actuelle est surprenante. Mais le directeur a.i. avance quelques hypothèses pouvant expliquer cette situation. "Il faut revaloriser ces formations. On pourrait par exemple commencer par revoir les dénominations de certaines filières, comme "l’usinage" (ndlr : L’usinage est une famille de procédés de fabrication de pièces par enlèvement de copeaux de métal). Ce terme ne veut pas dire grand-chose pour beaucoup de monde. Il faudrait peut-être aussi permettre aux jeunes d’avoir une idée plus claire et plus concrète des métiers concernés. Enfin, il faudrait expliquer que ces métiers aussi ont évolué et peuvent très bien coller à l’air du temps (progrès technologiques, digital,…)".

Les (rares) élèves actuellement en formation seront sans doute les meilleurs ambassadeurs pour susciter des vocations. Les enseignements, passionnés et investis, gardent espoir ces métiers garderont une place de choix, y compris dans un monde en pleine révolution (numérique, écologique,…).

Pour rappel, actuellement, l’enseignement provincial du Brabant Wallon compte 6 écoles secondaires et une école spécialisée, soit au total à ce jour : 5150 élèves ! Et il faut y ajouter aussi la promotion sociale.