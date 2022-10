Brabant wallon : bientôt sept nouveaux terrains de padel

Le nombre d’adeptes du padel continue à croître, en Belgique. Cette année-ci, en Fédération Wallonie-Bruxelles, on comptait plus de 100 clubs, dont une quinzaine rien qu’en Brabant wallon. L’engouement se confirme depuis plusieurs années. En 2021, on dénombrait 58 clubs dans la partie francophone du pays, contre seulement deux en 2015. La cote de popularité de ce sport à la croisée des terrains entre le tennis et le squash est particulièrement prononcée en Brabant wallon. Pour rappel, dès les années nonante, la province avait déjà une longueur d’avance dans la pratique du padel. Pour preuve, en 1999, Waterloo accueillait déjà un Championnat d’Europe.

Engouement confirmé

En quelques années, plus de vingt terrains ont vu le jour en Brabant wallon grâce au soutien financier de la province. Pour répondre à la demande, les autorités provinciales viennent d’annoncer la construction de 7 nouveaux terrains de padel. Des projets seront soutenus cette année, à hauteur de 80.000 euros chacun, dans quatre communes.

7 terrains dans 4 communes

Incourt, Mont-Saint-Guibert, Grez-Doiceau et Braine-l’Alleud : voilà les quatre communes qui accueilleront bientôt les sept nouveaux terrains de padel.

Deux terrains seront créés au Centre sportif d’Incourt. A Mont-Saint-Guibert, un terrain couvert viendra s’ajouter aux deux terrains non-couverts déjà construits au Centre sportif Jean Moisse. L’académie de padel pourra également y dispenser ses cours de manière régulière, indépendamment des conditions météorologiques. Grez-Doiceau verra l’installation de deux terrains couverts en face du hall omnisports. Enfin, Braine-l’Alleud prévoit deux terrains couverts au stade d’Ophain.