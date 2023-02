Brabant wallon : aucune commune n’augmentera ses centimes additionnels au précompte immobilier cette année

Un taux élevé de centimes additionnels n’est en rien représentatif d’une mauvaise gestion financière dans la commune concernée. Comme dans un ménage, la commune doit gérer ses deniers en bon père de famille, trouver le juste équilibre entre les recettes et les dépenses.

"Il faut également mettre ces taux en perspective avec les services et aménagements rendus par la commune", commente Julien Flagothier. "Par exemple, une commune de type cité-dortoir, accueillant davantage de résidences et offrant moins de services à la population, aura des dépenses plus faibles et donc un besoin de financement moindre, ce qui leur permet d’alléger leur fiscalité immobilière". Et l’expert de rappeler que lorsqu’une commune ne peut éviter d’augmenter ses taxes, ce n’est jamais de gaieté de cœur.

En moyenne, le taux d’imposition des communes du Brabant wallon reste sous la moyenne wallonne. Cela s’explique par différents facteurs. Mais comme c’est le cas des additionnels à l’IPP (Impôts sur les Personnes Physiques), on remarque des disparités entre les 27 entités de la province. "Il faut être prudent en faisant des comparaisons entre communes, car la base taxable diffère d’une commune", souligne le bourgmestre de Jodoigne, Jean-Luc Meurice.

A Nivelles par exemple, l’échevin des finances, Germain Dalne, explique pouvoir travailler sur une base taxable très large. "A Nivelles, depuis des années, le développement urbanistique (le nombre croissant d’unités de logements) nous permet de ne pas augmenter le taux d’imposition, tout en ayant des recettes supplémentaires. Cela nous permet de remplir nos missions de service public".