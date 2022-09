Brabant flamand : Zaventem et Kraainem touchées par une large panne d’électricité

Une partie des communes de Zaventem et de Kraainem, dans le Brabant flamand, ont été touchées vendredi par une importante panne de courant. Près de 2000 familles ont été privées d’électricité pendant près de deux heures avant que tout ne rentre dans l’ordre, a annoncé le distributeur Fluvius.

La panne est survenue à 12h37 à la suite des défaillances de deux câbles moyenne tension, privant d’électricité les communes de Kraainem et celle de Woluwe-Saint-Etienne, qui fait partie de l’entité de Zaventem.

"Nos techniciens ont pu rétablir leur fonctionnement et de la sorte la distribution du courant", a indiqué David Callens, porte-parole de Fluvius. "Le courant a été rétabli à 14h31", a-t-il précisé, ajoutant que "la compagnie va rechercher les causes de ces coupures et procéder aux réparations appropriées".