Bpost : un processus douloureux mais nécessaire pour le futur, estime la direction

Les porte-parole du groupe ont précisé vendredi que ces enquêtes n'avaient pas été initiées sur la base de suspicions mais bien dans une démarche proactive. Si la conclusion de la première enquête (sur la concession de la distribution des journaux) a mis au jour des problèmes culturels, nous devons être fixés pour le reste des activités, commentent-elles. Ces autres dossiers "à hauts risques" vont donc être regardés à la loupe.

On va être aussi transparent que possible

Les premières conclusions de ces recherches pourraient tomber dans le courant de la semaine prochaine. "Actuellement, pour ces trois dossiers, nous ignorons s'il y a eu faux pas. Et si oui, lesquels", ont ajouté les porte-parole. "Mais nous assumerons en cas de mauvais résultat. On va être aussi transparent que possible." La décision d'élargir les enquêtes à d'autres services fournis par Bpost à l'Etat était difficile, mais nécessaire pour aller de l'avant et construire sur quelque chose qui soit solide et stable. Les recherches devront notamment déterminer si les marges prises par Bpost sur les services fournis à l’État sont acceptables dans le cadre de la législation.