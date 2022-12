Bpost se sépare de son CEO à cause de soupçons d'entente avec les éditeurs de presse, la cotation suspendue en bourse

La collaboration avec deux autres membres du personnel de Bpost, dont le nom n'est pas cité, a également pris fin.

"Nous mesurons la gravité de la situation et nous sommes bien conscients que la confiance de nos clients et de nos employés peut être affectée par ces révélations, mais c'est précisément pour défendre les valeurs chères à Bpost et à ses collaborateurs que nous sommes absolument déterminés à aller au fond des choses", affirme pour sa part la présidente du conseil d'administration, Audrey Hanard. "Notre principal objectif reste d'assurer la continuité des services. (... ) Les équipes opérationnelles travaillent d'arrache-pied pendant cette période la plus cruciale de l'année: le pic de fin d'année, et je peux vous assurer que, sur le plan opérationnel, tout se passe bien dans les trois unités opérationnelles", ajoute la présidente.

Bpost va lancer la recherche d'un nouveau CEO. En attendant, Philippe Dartienne demeure CEO ad interim.