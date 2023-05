Bpost réalise un bon premier trimestre en 2023, mais s'attend à perdre du 25 à 50 millions d'euros en 2023 en raison d'irrégularités

Le CEO de bpost, Philippe Dartienne, a commenté ces résultats par communiqué. "Malgré des conditions macroéconomiques difficiles, bpostgroup continue d’enregistrer de bonnes performances, avec une bonne exécution opérationnelle et une bonne croissance des revenus au cours de ce premier trimestre", estime-t-il.

Il explique toutefois que l’examen de conformité auquel s’est livrée l’entreprise a mis au jour, "malheureusement", "des éléments du passé". Dès lors, bpost "a dû retirer ses prévisions pour 2023", puisque les résultats annuels seront affectés de l’ordre de 25 à 50 millions d’euros.

"Dans un souci d’intégrité et de transparence totale, nous prenons toutes les mesures nécessaires pour faire toute la lumière sur cette affaire et nous continuerons à travailler sans relâche pour gagner et conserver la confiance des parties prenantes en ​bpostgroup et les membres de son personnel", a déclaré Philippe Dartienne qui estime que l’entreprise en sortira renforcée.

La direction de bpost tiendra une conférence de presse en début de soirée.