Bpost : quels sont les points problématiques autour de cette entreprise ?

La concession de distribution de journaux et périodiques prévoit que l’Etat accorde un subside pour permettre à l’entreprise choisie d’assurer ce service au public que représente la distribution de ces publications.

Dans le cas présent, le montant versé par l’Etat est de 175 millions d’euros.

Rapidement, la question se pose. Ce montant est-il trop élevé ? Il semble possible que bpost ait gonflé le coût de la distribution des journaux et périodiques pour s’assurer une marge plus confortable.

La ministre des Entreprises publiques, Petra De Sutter (Groen) s’est déjà interrogée. "ll faudra donc voir si le prix payé par l’Etat pour la distribution des journaux est un prix correct", a-t-elle déclaré début avril. Quelques jours plus tard, la ministre a été plus précise. "En temps qu’Etat, nous ne pouvons tolérer que des contrats soient honorés à des prix non conformes. Si c’est bien le cas, il faudra rembourser. Cela signifie que le bénéfice sera moins élevé qu’attendu", a expliqué la ministre.