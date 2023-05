Bpost : "On va réclamer chaque euro qu’on a payé en trop", affirme la ministre Petra De Sutter (Groen)

La question se pose de savoir s’il y a eu conflit d’intérêts, si ces collaborateurs ont, par exemple, travaillé sur le futur contrat de gestion de bpost. La ministre explique qu’ils apportaient une expertise qui faisait défaut au cabinet, et défend leur intégrité : "Je les défends et je les défendrai toujours. Ils ont commencé dans mon cabinet en signant une charte d’intégrité. Ils ont travaillé pour moi, pas pour bpost. À aucun moment ils n’ont mis l’intérêt de bpost au-dessus de l’intérêt général pour lequel moi je travaille. C’est à cause des accusations, des insinuations proches de la diffamation, qu’il n’était plus possible de continuer à travailler avec eux."

Petra De Sutter comprend malgré tout que "la perception publique" soit différente. Elle précise qu’elle va faire en sorte que l’arrêté royal qui permet ce type de détachement au sein des cabinets soit modifié. L’occasion de rappeler "qu’il n’y a rien d’illégal, c’était une tradition." Et elle insiste : ces collaborateurs "n’ont jamais pris de décision politique, ils n’ont jamais influencé. Je ne suis pas quelqu’un qui soit facilement influençable, croyez-moi."

Autre dossier, celui de la distribution des journaux, pour laquelle l’État a lancé un appel d’offres afin de renouveler la concession de cette distribution de journaux à partir de 2023. Un audit interne et une enquête ont notamment pointé des ententes illégales afin que bpost soit le seul à remettre une candidature. La ministre Groen a-t-elle la conviction que bpost a trompé l’Etat ? "Bpost nous a dit eux-mêmes qu’ils ont trompé l’Etat. Donc je n’ai pas de raisons de douter. Ils ont dit qu’ils ont optimisé les frais dans les contrats concernant la concession pour la distribution des journaux, mais aussi dans trois autres dossiers. Ils ont dit qu’ils avaient truqué les marchés publics. Nous, on va prendre les mesures nécessaires en justice s’il le faut, et on va réclamer chaque euro qu’on a payé en trop. On a l’intérêt du contribuable à gérer."