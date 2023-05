Bpost : La présidente du conseil d’administration et la direction face aux questions de la commission parlementaire

Après une brève introduction par Audrey Hanard, la présidente du conseil d’administration, c’est Sonja Rottiers, responsable du comité d’audit de bpost qui s’est exprimée longuement et en détail sur les découvertes que bpost a faites depuis l’an dernier, en particulier à propos du contrat de distribution de journaux et périodiques. Ont notamment été exposés les indices découverts par le comité d’audit laissant penser à des irrégularités qui auraient faussé la concurrence. L’autorité de la concurrence est d’ailleurs saisie du dossier.

Comme elle l’a déjà fait lors d’une conférence de presse, la présidente du conseil d’administration a ensuite exposé les mesures que l’entreprise a prises après ces découvertes. Y figurent, notamment, le renvoi du CEO de l’époque, Dirk Tirez et de deux autres directeurs et l’ouverture d’enquête sur d’autres contrats qui pourraient être irréguliers. Il s’agit du contrat de collecte des amendes routières pour le compte du SPF Justice. Une enquête est en cours et les résultats ne peuvent pas encore être communiqués, a expliqué la présidente Audrey Hanard. Il s’agit aussi du contrat avec le SPF Finances pour la gestion de la trésorerie de l’Etat, contrat lui aussi suspect. Selon la présidente, la facture présentée au SPF Finances pour ce contrat aurait été exagérée. Enfin, il est aussi question du contrat de gestion des plaques d’immatriculation européenne, où "rien n’indique à ce stade que des erreurs se seraient produites lors de la procédure d’appel d’offres", a expliqué Audrey Hanard.

La présidente du conseil d’administration et le CEO ad interim, Philippe Dartienne, ont ensuite expliqué ce que prévoit bpost pour l’avenir afin d’éviter de nouveaux problèmes de ce type et garantir sa stabilité économique de l’entreprise. Ces informations étaient très semblables à celles communiquées en conférence de presse le 4 mai dernier et devant les actionnaires, le 10 mai.

La présidente du conseil d’administration, Audrey Hanard, a clôturé l’exposé de la direction en convenant que l’entreprise traverse "une période extrêmement difficile", "une des crises les plus sérieuses de notre histoire". "Nous voulons très sincèrement rectifier ce qui doit l’être" et "remettre certaines pratiques en question", a-t-elle ajouté, confiante en l’avenir de bpost, une "entreprise financièrement saine".