Bpost: La ministre De Sutter a été informée jeudi passé de l'existence d'un audit

La N-VA réclame que des procédures judiciaires soient initiées sans délai. Elle estime aussi que ce système de subside doit être supprimé pour se limiter à des zones peu peuplées où la distribution de la presse ne peut être rentable. Dans la majorité, l'Open Vld avait plaidé dans le cadre des discussions budgétaires pour une réduction substantielle des subsides accordés dans le cadre de cette concession. Si des irrégularités sont constatées, celles-ci ne peuvent rester sans conséquence, plaident aujourd'hui les libéraux flamands. À leurs yeux, dans ce cas, il faudra mettre un terme à la concession.

Les écologistes et les socialistes n'ont pas soutenu une telle demande, ni la ministre qui n'est toutefois pas compétente pour cette concession, celle-ci relevant de son collègue de l'Économie. "Nous devons garder des conditions acceptables pour permettre au pluralisme médiatique de continuer à vivre", a souligné Nicolas Parent (Ecolo-Groen). "Le PS défend cette contribution de l'État à la distribution de la presse. Notre démocratie a besoin d'une presse pluraliste et indépendante à l'heure où l'on parle des fake news et de la désinformation. Et pour bpost, il y a en jeu des centaines d'emplois", a renchéri Jean-Marc Delizée.

Le PTB a rappelé quant à lui que ce système bénéficiait non seulement aux grands groupes de presse mais également au secteur associatif qui peut de la sorte distribuer ses publications à un coût réduit. "C'est un véritable service au public", a plaidé Maria Vindevoghel.